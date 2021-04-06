Эль-Кувейт, , 00:30 — REGNUM В Кувейте за прошедшие сутки выявили 1357 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в эмирате достигло 238 549. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Кувейте от осложнений COVID-19 умерли 1365 человек.

Отмечается, что в настоящее время на территории Кувейта числится 13 915 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 216 пациентов находятся в реанимации. При этом правительство страны решило сократить длительность комендантского часа на 60 минут. Также жителям эмирата разрешили совершать прогулки по районам их проживания.