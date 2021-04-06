Вашингтон, , 00:22 — REGNUM Власти США изучают возможности для предоставления вакцин американских производителей от COVID-19 другим странам. Об этом 5 апреля заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По его словам, предоставление вакцины станет «беспрецедентной глобальной операцией», однако сейчас её осуществление сдерживает недостаток препарата в Соединённых Штатах. Поэтому помощь другим странам будет оказана по мере возможности в будущем.

«Мы не будем требовать политических услуг за уколы. Речь идет о спасении жизней», — сказал Блинкен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса. За минувшие сутки там выявили 34,3 тыс. новых случая заражения коронавирусом, а общее число заразившихся в США превысило 30,71 млн.

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