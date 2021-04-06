Тирана, , 02:05 — REGNUM Вечером 5 апреля в албанский аэропорт Ринас прибыли 22 тысячи 230 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.

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В тот же день премьер-министр Албании Эди Рама сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что в правительстве завершили переговоры о поставке в страну еще 50 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Sputnik V».

Напомним, 28 марта в Албании началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Ожидается прибытие миллиона доз производства китайской вакцины Sinovac. Албания также заключила договор с американской компанией Pfizer о поставках 500 тысяч доз вакцины и с компанией AstraZeneca о поставках 40 тысяч доз вакцины.

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