Приштина, , 01:25 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 апреля заявил, что ввиду евроатлантической ориентации в Приштине скептически воспринимают предложения о помощи от стран, не признавших независимость Косово.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом политик отметил, что из-за сложностей с обеспечением поставок вакцины от COVID-19 ситуация становится более деликатной.

С начала пандемии в Косово прибыли лишь 24 тысячи доз вакцин от COVID-19, однако в минздраве края подчеркивают, что предложения о поставках вакцины из России и Сербии приниматься не будут.

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