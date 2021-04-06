Москва, , 08:35 — REGNUM Битву наземных и летающих роботов планируется провести в Москве. Об этом 7 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Речь идет о региональном этапе международного соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth. Состязание состоится в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Мероприятие запланировано 17 апреля. Региональный этап этого международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению пройдет в России впервые.

Участие в соревнованиях примет восемь команд из школ, колледжей и детских технопарков Москвы, включая коллективы детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Отмечается, что по условиям состязания победа зависит не только от тактических умений, но и от инженерных находок и эффективности программ, написанных командами. Особенность соревнований заключается в том, что участники управляют роботами через мониторы, сидя спиной к треку. В зал допускаются только судьи и две команды.

«Благодаря ресурсному центру профнавигации, созданному нами в прошлом году, у столичных школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях. В том числе представлять Россию на международном уровне. Предстоящий чемпионат по робототехнике поможет ребятам проверить свою подготовку и получить новый опыт», — заявила вице-мэр.

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