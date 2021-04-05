Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Лора Доннелли рассказала о том, какой смысл вложил в название фэнтези-сериала «Невероятные» (The Nevers) его создатель Джосс Уидон. Об этом 5 апреля сообщил портал The Wrap.

«Джосс сказал еще в самом начале, еще до того, как мы начали производство, что оно (название шоу — ИА REGNUM) говорит о концепции этих людей, которых никогда не должно было существовать», — сказала Доннелли.

Актриса добавила, что подобные люди в окружающем их обществе считаются «мерзостью» и изгоями, и могут думать, что являются глубоко испорченными. Исполнительный продюсер «Невероятных» Даниэль Камински добавил, что сюжет сериала рассказывает о том, что герои, которые должны были стать изгоями, в итоге объединяются и трансформируют мир, который, казалось, не способен к трансформации.

Напомним, первый эпизод сериала «Невероятные» телеканал HBO покажет 11 апреля 2021 года. В шоу также снимаются Элеонор Томлинсон, Энн Скелли и Джеймс Нортон.

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