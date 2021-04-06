Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Американские учёные из Стэнфордского университета обнаружили новый штамм вируса SARS-CoV-2, схожий с двойной «индийской» мутацией. Об этом говорится в заявлении, распространённом Университетом.

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Индийский штамм впервые в США зафиксировали в Сан-Франциско рядом с одной из лабораторий Стэнфорда.

Напомним, что 24 марта пресс-служба индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия сообщила о новом штамме коронавируса с двойной мутацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах началась четвертая волна коронавируса, заявил 4 апреля профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остерхолм.

По его словам, в некотором смысле США находятся «почти в новой пандемии». В то же время он считает хорошей новостью, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против британского штамма.