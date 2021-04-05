Белград, , 23:54 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич намерен сделать прививку от COVID-19 вакциной производства китайской компании Sinopharm. Об этом он сообщил 5 апреля в эфире канала TV Pink.

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«Завтра я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm», — сказал он.

В пресс-службе главы республики сообщили, что прививка будет сделана Вучичу во время его рабочей поездки в посёлок Рудна-Глава.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия занимает первое место среди стран региона и второе место в Европе по доле вакцинированных на общую численность населения. Согласно последним данным, по меньшей мере одну дозу вакцины в Сербии получили уже более 2,6 миллиона человек при населении около 7 миллионов человек.

Гражданам республики доступны на выбор «Спутник V», Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. При этом, как заявлял посол России в Белграде Мирослав Лазански, около 85% жителей страны отдают предпочтение именно российскому препарату.