Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM HBO объявил, что он отпразднует 10-летие выхода в эфир первого эпизода сериала «Игра престолов». Анонсирующий трейлер телеканал опубликовал 5 апреля на YouTube-канале франшизы.

Компания заявила, что в течение месяца она будет праздновать «Железную годовщину» и в рамках этого празднования опубликует различную информацию о проекте и сообществе его поклонников на странице «Игры престолов» сервиса HBO Max.

Фанаты увидят закулисные съёмки, интервью с актёрами, а также различные клипы и трейлеры. Отмечается, что большая часть этого контента ранее не была опубликована на потоковом сервисе.

Напомним, первая серия «Игры престолов» вышла в эфир HBO 17 апреля 2011 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что автор серии романов «Песнь льда и огня» Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO Max.

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