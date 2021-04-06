Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Американские ученые из Брауновского университета соединили компьютер с человеческим мозгом с помощью беспроводных датчиков. Об исследовании сообщает 5 апреля Unilad.

В работе приняли участие двое мужчин в возрасте 63 и 35 лет, перенесшие травму спинного мозга. К их мозгу был подключен передатчик весом в 40 грамм, который, в свою очередь, подключили к электронной матрице.

Было выявлено, что сигнал от беспроводного чипа обеспечивает передачу данных на той же скорости, что и проводное оборудование. Отмечается, что используемая в ходе исследований технология BrainGate может работать в течение 24 часов, что позволит учёным собрать информацию о пациентах даже во время их сна.

Особое внимание уделяется тому факту, что новые возможности беспроводной аппаратуры помогут в изучении проблем людей с параличом.