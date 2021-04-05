Сыктывкар, , 23:41 — REGNUM В деревне Малая Слуда в Коми выявлен очаг африканской чумы свиней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

На территории в радиусе 25 км от очага введен карантин. Республиканская ветеринарная служба проводит мероприятия по недопущению распространения и локализации очага болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля очаг африканской чумы был выявлен в личном подсобном хозяйстве под Сыктывкаром. Инцидент был причиной ввода режима ЧС на территории трех районов Коми.