Токио, , 23:35 — REGNUM Япония перебросит истребители пятого поколения F-35 в южные районы страны для «оперативного реагирования на китайскую угрозу островам Сенкаку», сообщает издание «Йомиури Симбун» со ссылкой на военные источники.

Издание утверждает, что в первую очередь Токио намерен «не допустить китайской военной активности в районе островов Сенкаку».

Напомним, эти острова в Китае называют Дяоюйдао, и они являются предметом территориального спора с Японией.

Газета подчеркивает, что командование ВВС Японии приняло решение разместить истребители пятого поколения F-35 «на минимально возможном расстоянии от островов Сенкаку».

Уточняется, что истребители F-35 будут переведены с базы Мисава на острове Хонсю и размещены на острове Кюсю, самом южном из крупнейших японских островов.

В настоящее время там дислоцированы самолёты F-15 японских ВВС.

При этом в японской прессе отмечают, что истребители F-35 ВВС Японии смогут взаимодействовать с оккупационными контингентами ВВС и ВМС США, дислоцированными на юге страны.

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