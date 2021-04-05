Сыктывкар, 5 апреля, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Власти Коми смягчили антиковидный режим — театры и концертные площадки теперь можно заполнять без ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Theefer — Theefer Theatre

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"Снято ограничение работы театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа по заполнению зала не более чем на 50% от общей вместимости зала с рассадкой посетителей через одно свободное место. При этом продолжает действовать требование о соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов», — уточнили в ведомстве.

Крое того, изменились требования к работникам-вахтовикам — их не будут отправлять на временную изоляцию при наличии сертификата о вакцинации.

Остальные ограничения сохранены до 30 апреля, включая режим самоизоляции для пожилых.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Коми было выявлено 66 носителей коронавируса, трое ковид-пациентов скончались.