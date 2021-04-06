6 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Вся католическая религиозность – это знак. Символ. Картинка. Символ покаяния. Символ причастия. Символ схождения огня. Со временем возник символ святости. Символ религиозности. Символ праведности. Стигматы – именно католический феномен. Это символ страданий. Именно этими внешними признаками католики воодушевляют паству.

Александр Халдей, , 09:00 — REGNUM Сейчас у католиков Пасха. В этом году она почти на месяц раньше, чем у православных. И, естественно, там, где Пасха, там и Великий Пост. Чем же отличаются католические праздники от православных?

Папство Иван Шилов © ИА REGNUM

У нас в России многие далёкие от религии люди, как правило, из числа вечно блуждающих в духовных поисках полуинтеллигентов, католицизм предпочитают православию прежде всего из-за того, что у католиков во время службы можно сидеть. У православных перед лицом Бога сидеть не принято — если только вы не немощный и больной человек. За эти послабления человеческой немощи наши носители западной культуры в наши дремучие палестины католический уклад очень уважают.

Дальше различия начинаются более глубокие, но их стоит немного сравнить между собой, чтобы понять, насколько разными являются представления о человеке у католиков и православных. Ведь нынешний безбожный мир Запада вырос из католической сутаны. И если он стал именно таким, значит, к католичеству стоит присмотреться повнимательнее.

Католики всегда шли на поводу у слабостей человека. Православные эти слабости считали главной опасностью для духа, и не только потому, что католики во время мессы сидят, а православные стоят. Сама месса длится намного меньше православной литургии. Служба у католиков в обычные дни длится 45 минут. У православных два часа. Католики большую часть мессы сидят, вставая лишь в определённых местах. Православные всю службу стоят.

Великий пост у православных начинается в понедельник — у католиков в среду. Два дня они выигрывают — мелочь, а приятно. Первая неделя Поста у православных самая жёсткая и строгая. Перед Постом на воскресной литургии полагается исповедаться и причаститься, чтобы войти в Пост как подобает христианину. Весь процесс глубоко внутренний. Масленицу православные не празднуют, это праздник языческий. Пока безбожники водят хороводы, прыгают через костёр и объедаются блинами, православные готовят тело и душу к длительному испытанию постом и молитвой.

Католики во время службы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Католики не только пропускают воскресенье, понедельник и вторник. Они ещё и в среду не причащаются, а мажут лоб крестом как символ покаяния. Это называется «пепельная среда». Священник мажет лбы верующих маслом и посыпает головы прихожан пеплом от сжигания пальмовых листьев с прошлогоднего Вербного Воскресенья.

При этом он говорит: «Покайтесь и верьте в Евангелие». Эти слова символизируют раскаянье и сердечное сокрушение. Раньше было принято валяться в пыли — в напоминание о тленности человеческой природы. Говорили: «Помни, что ты прах и в прах возвратишься». Сейчас в пыли валяться не требуется, на смену пришло посыпание головы пеплом. Хотя слова о прахе тоже могут быть сказаны.

Тут надо сказать, что у католиков и у православных огромная разница в понимании причастия. Католики считают, что Тайную Вечерю повторить невозможно, и потому они её лишь символизируют, вспоминают о ней.

Получается, что реально повезло лишь 12 апостолам, которые смогли сидеть с Христом за одним столом и принимать из Его рук хлеб и вино, пресуществлённые таинственным образом в Его плоть и кровь, преображающие и исцеляющие повреждённую грехом человеческую природу. Все остальные могут лишь об этом вспоминать и это символизировать.

Православные считают, что воспоминанием о вчерашнем обеде сегодня сыт не будешь. И потому они считают, что Тайная Вечеря вновь и вновь каждую литургию повторяется так же, как 2000 лет назад. Здесь отступает время. И в этом мистическая сила христианства и центр его вероисповедания. Смысл христовой жертвы именно в том, что люди получили возможность настоящего причастия, а не его символа или воспоминания о нём.

И потому у католиков причастие — это облатка, кружочек непонятного происхождения, который кладут на язык причащающимся прихожанам католические пасторы. Облатка — не тело и кровь Христа под видом хлеба и вина, а лишь их символ. Воспоминание. Люди не соединяют свою природу с Богом, а вспоминают, как это соединение совершили 12 счастливчиков 2000 лет назад.

Николай Ге. Тайная вечеря. 1863

Надо сказать, что в канун православной Пасхи схождение божественного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме католики не встречают. Воспоминания о схождении благодатного огня идут из мрачной глубины веков, со времён первых крестовых походов в Иерусалим. После разделения христиан на католиков и православных были попытки получить огонь католическими священниками в храме Гроба Господня. Все они были безрезультатны.

С тех пор пасхальный огонь из храма Гроба Господня католики не получают. Они вместо этого разводят костёр во дворе храма и от него зажигают свои пасхальные свечи. То есть тут тоже символ, знак реальности, заменяющий саму реальность.

Вообще вся католическая религиозность — это знак. Символ. Картинка. Символ покаяния. Символ причастия. Символ схождения огня. Со временем возник символ святости. Символ религиозности. Символ праведности. Стигматы — именно католический феномен. Это символ страданий. Именно этими внешними признаками католики воодушевляют паству.

Православная религиозность имеет восточное, а не западное понимание. Здесь символы под подозрением. Они считаются опасным соблазном. Ведь бесы могут превращаться в видимые символы святости. И спасти может лишь внутреннее сердечное чувствование, а это невидимое глазу состояние.

Сам Великий Пост у католиков отличается от православного. Весь пост у православных запрещается есть все виды животной пищи: мясо, птицу, рыбу, молоко и сливочное масло, яйца, творог, сметану. Изделия из теста — без добавления яиц. Послабления делаются лишь два раза во время Великого поста: на Благовещение и в Вербное воскресенье, когда можно вкушать рыбу. На Лазареву субботу можно есть рыбную икру.

Уильям Холман Хант. Чудо священного огня, Храм Гроба Господня. 1892 — 1899

Монастырский устав в первый день Великого поста и вовсе предписывает полный отказ от еды. Только вода, и это все первые сутки. Для тех, кто послабее, разрешено сухоядение: пища, не прошедшая тепловую обработку, без добавления растительного масла. Это хлеб, фрукты, сырые овощи.

Смысл поста не в отказе от еды, а в отказе от удовольствий. Поэтому есть досыта даже постную пищу нельзя — это чревоугодие и нарушение правила поста. Приятность поста не в чревоугодии по разрешённым правилам, а в духовном очищении. Для этого нужно вставать из-за стола всегда немного голодным.

Католики постятся иначе. Они прежде всего ввели разные понятия словам «пост» и «воздержание». «Пост» у католиков — это отказ от мяса, яиц и молока. Рыбу можно. Есть досыта можно один раз в день, в другие разы нужно уменьшить порцию наполовину.

Но «пост» во время поста тоже не каждый день. Есть ещё дни «воздержания». Это когда нельзя есть только мясо, а можно яйца, рыбу, молочные продукты и продукты с содержанием животных жиров.

Так вот во время Великого поста у католиков действуют традиционная и современная системы. Традиционная — это когда с понедельника по субботу — постные дни, по пятницам и в Пепельную среду — пост и воздержание, в Великую Субботу (на Страстной неделе перед Пасхой) — пост и воздержание, все прочие воскресенья — обычные дни, когда можно есть всё и в любом количестве.

Современная система ещё более облегчённая: Пепельная среда — пост и воздержание, также воздержание по пятницам Великого поста, в Великую Пятницу на страстную неделю, — пост и воздержание, в Великую Субботу рекомендуется (но не требуется) пост и воздержание. В остальные дни — обычное питание.

Такой вот Великий пост у католиков.

Уильям Холман Хант. Драгоценность Великого поста. 1862

Кроме того, православные строго постятся каждые среду и пятницу на протяжении всего года. В среду Христос был предан, а в пятницу умер на кресте. У католиков пост в течение года по средам, пятницам и субботам, хотя сейчас практически не употребляется.

У православных перед причастием есть и пить запрещено. Потому причащаются по воскресеньям утром натощак. Накануне в субботу соблюдают пост. Католикам нельзя есть за час до причастия в любой день и в любое время суток.

Совпадают требования у католиков и православных относительно допустимого возраста, с которого можно поститься. Это с 14 лет до конца жизни для некоторых пищевых ограничений, а полный пост с 21 года до 60 лет у католиков и до 59 лет у православных. И у обоих — при отсутствии ограничений по здоровью можно поститься до глубокой старости.

Сейчас католики пребывают в состоянии раскола: папа не благословляет браки ЛГБТ, но треть епископата открыто заявляет о неподчинении и намерении благословлять и в будущем своих гомосексуальных прихожан. Они утверждают, что понятие греха в богословии размыто и неопределённо, и потому тут не следует рубить сплеча.

Православные священники тут более ортодоксальны и однозначны: анафема всем тем, кто с мужчиной ложится как с женщиной. Всё, что касается понятия греха, в богословии ясно и чётко проработано, а всё, что сверх того, то от лукавого.

Причастие Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так что у православных нельзя сидеть на богослужении, допускать послабления в Великий пост, веровать напоказ (грех фарисейства) и благословлять гомосексуалистов. У католиков на богослужениях можно сидеть, в Великий пост можно допускать сильные послабления, покаяние и причастие — это то, что изображается символами, а ЛГБТ не более грешны, чем все прочие, и их можно благословлять. Во всяком случае, тех, кто не согласен с папой в этом вопросе, со службы не выгоняют, а с папой у католиков не соглашаться не принято.

Легко ли быть католиком, лучше всего понять могут лишь православные. Легко ли быть православным, понять могут лишь католики. Настоящая интеллигенция не в силах понять ни тех, ни других, потому что в основном равноудалена от обеих конфессий, и вообще с религией у неё вражда.

В наш век постмодерна любая религиозность трудна, кроме религии либерализма. Тут не то, чтобы сидеть во время богослужения, — тут и вовсе верить не требуется. Золотой телец требует чёрной мессы. А это уже совсем другая история.