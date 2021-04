Лос-Анджелес, США, , 23:10 — REGNUM Испанский актёр дубляжа Роджер Пера, озвучивавший Тоби Магуайра, подтвердил информацию о том, что сейчас он работает над кинокомиксом «Человек-паук 3». Об этом 5 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Магуайр говорил голосом Пера не только в испанских версиях трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми, но и в фильмах «Великий Гэтсби» и «Жертвуя пешкой». Издание напомнило, что в марте 2021 года дублёр Магуайра Уильям Спенсер опубликовал фотографии со съёмочной площадки «Человека-паука», на которых он был запечатлён вместе с Томом Холландом.

Несмотря на то, что вскоре после публикации он удалил снимки из сети, поклонники кинокомиксов Marvel сделали соответствующие выводы. Автор статьи отметил, что, таким образом, фанаты получили ещё одно подтверждение, что Тоби Магуайр действительно появится в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Напомним, пока ни студия Marvel, ни Sony Pictures официально не подтвердили, что Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр участвуют в этом проекте. Фанаты считают, что в будущей картине Человек-паук Тома Холланда встретится со своими двойниками во время путешествия по мультивселенной.

