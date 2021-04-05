Киев, , 23:02 — REGNUM Ситуацию в Донбассе обсудили в ходе телефонных переговоров британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский, сообщили 5 августа в пресс-службе украинского лидера.

Украинский президент заявил, что Россия наращивает свой военный контингент возле границы с Украиной и якобы пытается сорвать реализацию Минских соглашений.

Он заявил, что Москва своими действиями «бросает серьёзный вызов безопасности Украины», а также странам — членам НАТО и «всей Европе». Но Киев не уверен, что его поддержат с Запада, добавил Зеленский:

«Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны «Большой семерки».

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