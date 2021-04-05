Буффало, США, , 23:01 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, журналист Даррен Дрегер сообщил, что «Баффало Сейбрз» ищет варианты обмена нападающего Тэйлора Холла.

Согласно информации источника, недавно вступивший в новую должность генеральный менеджер «клинков» Кевин Адамс активизировал переговоры с другими клубами лиги по обмену форварда. По этой причине Тэйлор Холл может пропустить ближайшие матчи команды, чтобы избежать риска повреждения перед обменом.

Напомним, что «Баффало» заключило с 29-летним нападающим однолетний контракт с зарплатой в размере 8 миллионов долларов в прошлое межсезонье.

В текущем регулярном чемпионате Холл отличился 19 (2+17) очками в 37 матчах при показателе полезности «-22».