Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Власти США рассматривают различные варианты предоставления другим странам вакцин от коронавируса американского производства. Об этом заявил 5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Обретая уверенность в вопросе распространения вакцин у себя дома, мы изучаем возможности для того, чтобы больше делиться вакцинами с другими странами», — сказал он.

Блинкен пообещал, что Соединённые Штаты будут действовать «так быстро, насколько возможно», реагируя на запросы о вакцинах от других государств, и будут работать со своими международными партнёрами по вопросу их производства.

Госсекретарь также заверил, что Вашингтон «не будет требовать никаких политических услуг» за вакцины, поскольку «речь идёт о спасении жизней».

Напомним, на днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повторно обратилась к международному сообществу с призывом выделить 10 миллионов доз вакцин от коронавируса для международного механизма распределения вакцин COVAX.