Москва, , 22:57 — REGNUM Полк специального назначения Южного военного округа полностью перевооружен новыми автоматами АК-12, сообщает 5 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Полк спецназа, дислоцированный в Ставрополье, получил очередную партию из 300 новых автоматов, после чего стал одним из первых в Вооруженных силах, полностью вооруженным новыми автоматами.

Всего за ближайшие три года в Вооруженные Силы России должны быть поставлены свыше 150 тыс. новых автоматов АК-12 и АК-15.

Напомним, АК-12 отличается от предыдущих моделей автоматов Калашникова повышенной кучностью стрельбы, живучестью ствола и улучшенной эргономикой. Автомат может работать в трех режимах стрельбы: одиночном, автоматическом и очередями с отсечкой на два выстрела.

Приклад складной, телескопический, регулируемый по длине. Ствольная коробка оснащена планкой Пикатинни для установки различного навесного оборудования и прицелов.

Как сообщало ИА REGNUM, автомат Калашникова АК-12 официально принят на вооружение в 2018 году.

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