Вашингтон, 5 апреля, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Геймер придумал способ, благодаря которому обладатели видеокарт Nvidia могут ставить на паузу игру Outriders в однопользовательском режиме. Об этом 5 апреля сообщил портал Screen Rant.

Outriders (game)

Пользователь YouTube DANNYonPC выложил в сеть видео, в котором рассказал, что cтавить игру на «паузу» можно при помощи инструмента Nvidia Ansel, позволяющего делать фотоскриншоты. Он обратил внимание геймеров, что при одновременном нажатии клавиш Alt и F2 происходит приостановка игры.

Напомним, геймеры не имеют возможности поставить Outriders на паузу даже в случае одиночного режима, как как кооперативный шутер требует постоянного подключения к сети. Релиз игры состоялся 1 апреля 2021 года.