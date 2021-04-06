Вашингтон, , 06:48 — REGNUM США намерены защищать свои интересы в Арктике, сообщил 5 апреля журналистам глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, комментируя наращивание военного присутствия России в этом регионе.

«Мы постоянно отслеживаем активность России. Никому не нужно, чтобы Арктика превратилась в милитаризированный регион», — сказал Кирби.

Он добавил, что Вашингтон уверенно стоит на защите своих интересов в Арктике и имеет поддержку региональных союзников и партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктика может показаться второстепенным вопросом в отношениях США и России. Но это один из тех случаев, когда небольших шагов достаточно, чтобы сохранить взаимовыгодное сотрудничество и воспрепятствовать усилиям сторонников жесткой линии в обеих странах превратить его в регион опасной геополитической конкуренции.