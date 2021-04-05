Вашингтон, 5 апреля, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Положительно оценивают в Вашингтоне соглашение властей Судана с оппозиционным суданским движением «Народно-освободительное движение Судана — Север», говорится в опубликованном 5 апреля заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Ali Zifan Южный Судан Ali Zifan

В документе сказано, что глава Госдепа США провёл телефонные переговоры с суданским премьер-министром Абдаллой Хамдуком, в ходе которого «подчеркнул важность обеспечения защиты гражданского населения на всей территории Судана».

Напомним, 28 марта в Южном Судане было подписано внутрисуданское соглашение. Со стороны «Народно-освободительного движения Судана — Север» его подписал глава этой группировки Абдель Азиз аль-Хелу.

Одним из пунктов этой декларации является формирование в Судане профессиональной армии с участием представителей «Народно-освободительного движения Судана — Север».