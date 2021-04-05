Манчестер, Великобритания, , 22:44 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказал свое мнение о «Манчестер Сити», сопернике «шмелей» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Критика, которую нам надо сейчас принять, полностью заслужена. Но принимать ее следует без негатива. У нас есть класс, и сейчас необходимо его показать.

«Манчестер Сити» — это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача — необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах.

«Сити» завтра будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться. Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело», — приводит слова наставника «Боруссии» официальный портал УЕФА.

Первый матч противостояния состоится завтра, 6 апреля, в Манчестере в 22:00 по московскому времени.