Вашингтон, , 22:41 — REGNUM США внимательно следят за активностью России в Арктике и планируют бороться за свои интересы в этом регионе, заявил 5 апреля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Я не стану давать подробности данных нашей разведки. Разумеется, мы пристально следим за ситуацией. Ни одна сторона не хотела бы милитаризации Арктики. Но вместе с тем, мы признаем, что Артика ключевым районом, критически важным для наших военных интересов», — сказал Кирби, отвечая на вопрос об отношении Пентагона к «активности» российских военных в Арктике.

Кроме того, он еще раз подтвердил приверженность США «защите своих национальных интересов в Арктике».

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