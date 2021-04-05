Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM Потоковый сервис Netflix назвал имена актёров, которые появятся во втором сезоне сериала «Бриджертоны». Об этом 5 апреля сообщил портал Comicbook.

В продолжении шоу снимутся Чаритра Чандран («Алекс Райдер»), Шелли Конн («Любовницы», «Терра Нова»), Калам Линч («Чёрный красавец», «Дюнкерк») и Руперт Янг («Мерлин»). Отмечается, что их персонажи будут играть во втором сезоне «Бриджертонов» важные роли.

Ранее создатели сериала сообщили, что Реге Пейдж, сыгравший Саймона Бассета, герцога Гастингса, не появится во втором сезоне «Бриджертонов». Они также объявили, что в продолжении шоу снимется Симон Эшли («Половое воспитание»).

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