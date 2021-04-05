Вологда, , 22:39 — REGNUM Жители Вологодской области пожаловались губернатору в соцсети «Вконтакте» на резкий рост цен. Система инцидент-менеджмента сработала оперативно — на сигнал отреагировали сотрудники регионального департамента экономического развития.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«Цены в магазинах растут, как на дрожжах», — пожаловался Александр Александров.

«На цены обратите внимание, скоро забудем как правильно питаться, что грозит нашему молодому поколению…», — обратилась к главе региона Валентина Бородина.

Ответ чиновников свелся к разъяснению роста цен и совету не упускать возможность покупать товары со скидкой.

«Здравствуйте! Сейчас производители несут большие расходы, связанные с ростом налогов, тарифов ЖКУ, курса валюты. Из-за этого растет себестоимость выпускаемой продукции. При этом торговые наценки не растут в торговых точках, дорожащих покупателями. В Вологодской области на протяжении многих лет большая часть магазинов работает в региональном проекте «Забота». Держатели карт (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи — малоимущие слои населения) получают скидки на товары и услуги».

По данным Вологдастата, в феврале 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе составил 100,9%, в том числе на продовольственные товары — 101,4%, непродовольственные товары — 100,5%, услуги — 100,5%.