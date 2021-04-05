5 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление замглавы российского МИД, что в стране может появится альтернатива системе SWIFT.

Елизавета Коробова, , 22:54 — REGNUM Заявление замглавы МИД Александра Панкина о том, что в России может появиться альтернатива платёжной системе SWIFT, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 5 апреля в социальной сети Facebook.

Банковские карты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вообще, не думаю, что сделать аналог SWIFT трудно. По сути, это набор протоколов для разных видов банковских транзакции. При финансовой и законодательной поддержке государства замутить такое — не вопрос. Такого рода сообщениями конторы банков в СССР обменивались по телексу или телетайпу, короче, по телеграфным проводам. Просто перестали развивать систему, а могли бы, с учётом интернет-фактора. Много чего из советского опыта похерили. Теперь, когда прозрели, что Запад всегда был враждебен к России, спохватились!» — написал Nourlan B.

Многие пользователи отметили, что у России были все шансы быть независимой от иностранных платёжных систем, если бы руководство страны не выкинуло на помойку наработки Советского Союза в этой области.

«SWIFT — это международная система платежей, а появление в России альтернативы лишь внутри самой России может означать лишь железный занавес», — пишет Дмитрий Ч.

Часть комментаторов предположила, что в случае создания альтернативной системы Россия попросту не найдёт партнёров, которые согласятся участвовать с ней в финансовых операциях на другой площадке. Но другие оказались уверены, что наша страна одинокой не останется.

«Важно не только отключиться от SWIFT, но и создавать свою систему, по всему фронту, так сказать. Творить свой мир для себя и для друзей», — поделился своим мнением Виктор И.

Ряд людей вынес предположение, что отключения Российской Федерации от SWIFT не произойдёт никогда, потому что это будет банально никому не выгодно.

«С 2014 ходят такие разговоры. Только США свою копеечку с наших расчётов терять не собираются. Им это не выгодно. А они редко делают что-то себе в ущерб или, если точнее, никогда», — считает Елена К.

Отдельные пользователи считают, что российский МИД своими намёками даёт понять, что такая альтернативная система уже разработана и просто ждёт своего часа, чтобы быть запущенной.

«Да, давно уже всё готово. Просто ждут, когда можно будет открыть секрет полишинеля», — предположил Сергей Г.

Но нашлись и те, кто призвал МИД РФ делать более чёткие и понятные заявления, иначе в обществе начинаются различные толкования, которые не приведут к добру.

«Если МИД не исключает, что в России может появиться альтернатива SWIFT, то получается, что он также и не исключает, что в России может не появиться альтернатива SWIFT. А можно дать людям конкретику, в конце концов?!» — возмущается Александр Д.

Напомним, 5 апреля замглавы МИД Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости, что в России может появиться альтернатива платёжной системе SWIFT.