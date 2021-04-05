5 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили жалобу главы украинского оператора, ответственного за транзит российского газа, на снижение объёмов переправляемого топлива.

Елизавета Коробова, , 22:54 — REGNUM Заявление главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, в котором он посетовал на сокращение транзита газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства «Северного потока — 2», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 апреля в социальной сети Facebook.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть больше рассказывают о стране-агрессоре и требуют санкций. Газовое лето давно закончилось — пусть готовятся к зиме», — пишет Сергей М.

Многие пользователи указали на очевидную шизофрению украинского руководства, которое проявляется в том, что оно жалуется на сокращение транзита газа, хотя делает всё для того, чтобы поток этого газа прекратился вовсе.

«Дуализм сплошной: «Ничего русского не надо» существует одновременно с «Дай и желательно на халяву». Или это признак шизофрении?! Может быть, лечение холодом и голодом поможет», — предположил Геннадий Ж.

Некоторые комментаторы считают, что Украине достаточно лишь перестать на каждом углу называть Россию «агрессором» и тогда, возможно, российские власти пересмотрят объём транзита газа через территорию Украины.

«Как можно просить деньги у «агрессора» и жаловаться везде и всем, что он отказывается сотрудничать?» — задаётся вопросом Татьяна Е.

Часть граждан пришла к выводу, что Украина сама является творцом собственного «счастья». Поэтому, считают люди, ей придётся самой решать проблемы с транзитом газа, уже без содействия со стороны Российской Федерации.

«Гордыня и рвачество руководства Украины довели их до этого. Не было бы ничего, если бы не ультиматумы перед каждым отопительным сезоном. Поделом», — считает Роман Т.

Ряд комментаторов уверен, что система коммуникаций на территории Украины достигла такого уровня разрушения, что, не ровен час, произойдёт какая-нибудь крупная авария на отрезке газопровода.

«А если вся эта ГТС взорвётся? Что вы будете тогда говорить? Ведь трубы уже старые и изношенные» — обращается Artem D.

Нашлись и те, кто принялся активно юморить над непоследовательной политикой украинского руководства.

«Газ агрессора идёт по территории Украины! Каждый настоящий украинский патриот должен способствовать скорейшему завершению «Северного потока — 2», а все, кто против, должны быть объявлены пособниками Путина! Требуем также отказаться от поставок агрессорского дизтоплива и бензина из России, а также с территории «холуйской» Белоруссии!» — издевается Григорий П.

Напомним, 4 апреля глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон посетовал в Facebook на сокращение транзита газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».