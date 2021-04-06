Вашингтон, , 07:15 — REGNUM США не намерены идти на уступки, пытаясь вернуть Иран к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом 5 апреля заявил журналистам пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы придерживаемся позиции, не подразумевающей односторонние действия или уступки, которые обеспечат Ирану более выгодное положение. Предстоящие переговоры США рассматривают как фундамент, который поможет добиться обоюдного возвращения к выполнению СВПД», — объяснил Прайс.

Напомним, что госдепартамент США подтвердил, что Соединенные Штаты примут участие в очной встрече комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), хотя и не надеются на открытый диалог с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Иран и остальные мировые державы, участвующие в ядерной сделке 2015 года, проведут переговоры в Вене. Отмечается, что конференция будет посвящена обсуждению конкретных мер по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что во время предстоящей конференции СВПД делегация Ирана не вступит в переговоры с коллегами из США «ни на каком уровне».