Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Microsoft может провести в апреле 2021 года два онлайн-мероприятия, посвящённых видеоиграм. Об этом 5 апреля сообщил портал Game Rant.

Ранее компания анонсировала трансляцию Game Stack Live, которая пройдёт 20 и 21 апреля, при этом Microsoft также сообщила, что проведёт мероприятие What's Next for Gaming. Инсайдеры отметили, что это два разных мероприятия. Автор Game Rant предположил, что What's Next for Gaming будет ориентировано на прессу и геймеров, а Game Stack Live — на разработчиков.

Напомним, ранее Microsoft также объявила, что конференция разработчиков Microsoft Build 2021 пройдёт с 25 по 27 мая 2021 года. Ожидается, что мероприятие What's Next for Gaming компания проведёт в конце апреля 2021-го.

