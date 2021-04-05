Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Все страны Ближнего Востока с напряжением ожидают перемен, которые принесёт в регион 46-й президент Соединённых Штатов Джо Байден. Новый глава Белого дома долгое время возглавлял в сенате США комитет по международным отношениям и прекрасно знает регион, чем выгодно отличается от Дональда Трампа.

За восемь лет своего вице-президентства Байден лично участвовал в разработке многих планов Белого дома на Ближнем Востоке. Помимо сирийской войны и борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главным его детищем стоит считать Совместный всеобъемлющий план действий, касающийся ядерной программы Ирана, отметили эксперты Института РУССТРАТ на презентации своего доклада «Ближний Восток: Байден отказывается от танцев с саблями».

Реализация политического потенциала нового президента США будет происходить именно на внешнеполитическом направлении. Предстоит «разгрести» наследство Трампа, который умудрился обнулить все усилия Обамы по установлению мира в регионе. По мнению специалистов, основной фокус будет сосредоточен на Израиле и Иране. Ирак, Сирия, Турция, Афганистан и Саудовская Аравия также важны для Вашингтона, но вызывают беспокойство в меньшей степени.

Существует и альтернативная точка зрения, напомнили специалисты РУССТРАТ. Её авторы основываются на том факте, что предвыборные выступления Байдена содержали только несколько строк о ближневосточном регионе. Аналитики авторитетного американского издания Foreign Policy утверждают, что Байден займется перенаправлением внешнеполитических ресурсов с ближневосточного региона в сторону Китая, который является «особой проблемой» для США. В таком случае Вашингтон может увязнуть в противостоянии с Пекином, а значит последуют «провалы на Ближнем Востоке».