Киев, 5 апреля, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий срочной службы покончил с собой в Волынской области Украины, сообщает 5 апреля официальный сайт Национальной полиции.

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Инцидент произошел в Ковельском районе Волынской области. Суицид совершил 20-летний солдат, призванный из Николаева.

Уточняется, что военнослужащий покончил с собой 2 апреля, в ходе патрулирования границы с Белоруссией.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.