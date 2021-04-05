Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Москва должна дать объяснения своим «провокациям» на границе с Украиной. Об этом он сообщил 5 апреля журналистам.

Комментируя действия России на своей территории, представитель Госдепа сказал, что они якобы носили «провокационный характер».

Прайс «Мы попросили Россию предоставить объяснение этих провокаций».

Он добавил, что Вашингтон заверил Киев в поддержке, которую готово оказать НАТО.

Напомним, Прайс продолжает повторять очередной антироссийский тезис о том, что Россия создаёт напряжённость на границе с Украиной. На это Москва дала ответ: все действия производятся на своей территории, США следует беспокоиться массой нарушений по Донбассу, допускаемых Киевом.

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