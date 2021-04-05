Вашингтон, 5 апреля 2021, 22:09 — REGNUM Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Москва должна дать объяснения своим «провокациям» на границе с Украиной. Об этом он сообщил 5 апреля журналистам.
Комментируя действия России на своей территории, представитель Госдепа сказал, что они якобы носили «провокационный характер».
Он добавил, что Вашингтон заверил Киев в поддержке, которую готово оказать НАТО.
Напомним, Прайс продолжает повторять очередной антироссийский тезис о том, что Россия создаёт напряжённость на границе с Украиной. На это Москва дала ответ: все действия производятся на своей территории, США следует беспокоиться массой нарушений по Донбассу, допускаемых Киевом.
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