Белград, , 21:54 — REGNUM В истории России и Сербии были схожие по значению моменты, которые не совпадают между собой по времени — чем для России был 1945 год, тем для Сербии был 1918-й. Об этом рассказал прославленный кинорежиссер Эмир Кустурица в интервью изданию «Международная жизнь».

«Несинхронность двух историй в России очень часто создает искаженную картину. Россия отождествляет сербов с Югославией. А с момента развала Югославии в 1991 году Сербия отчаянно барахтается, потому что в ее общественный организм был встроен «титоизм», вернее, то сознание, которое сформировалось в 1948 году, когда Тито сказал Сталину «нет». Тогда на самом деле и пришли к власти все те, кто и сегодня задает тон в сербской политике», — рассказал Кустурица в интервью, опубликованному 5 апреля на сайте издания.

Режиссер уточнил, что в Сербии во время Второй мировой войны были два антифашистских движения — помимо коммунистических партизан, сопротивление гитлеровцам и их союзникам оказывали четники. «Первым бойцом-антифашистом в Европе был Драголюб (Дража) Михайлович, который в мае 1941 года, будучи бригадным полковником Югославской королевской армии, создал в Сербии, в горах, первую группу освободительного движения. Это движение очень быстро было сформировано и разрослось — там соединились 8 дивизий. Так что первое сопротивление Гитлеру тогда сформировалось под влиянием Вудро Вильсона и его 14 пунктов о новом мире», — сказал Кустурица.

По его словам, «между восприятием истории одного маленького и одного большого народа существует сдвиг, который мешает настоящему пониманию Сербии со стороны России».

Напомним, что в годы Второй мировой войны параллельно с борьбой против фашизма в Сербии шла гражданская война в которой участвовали с одной стороны монархисты, а с другой коммунисты.