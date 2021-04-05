Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Министерство финансов США отменило санкции в отношении двух членов Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба американского ведомства.

Как уточняетяс, из санкционного списка исключены прокурор МУС Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества МУС Факисо Мочочоко, ограничительные меры отношении которых Вашингтон ввёл осенью 2020 года.

Напомним, на минувшей неделе президент США Джозеф Байден подписал указ об отмене введённых его предшественником Дональдом Трампом санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда, причастных к расследованиям преступлений американских военных и гражданских служащих в других странах.

Комментируя это решение, в Госдепартаменте заявили, что после оценки санкционной политики в отношении МУС администрация Джо Байдена пришла к выводу о её «неуместности и неэффективности», тем не менее в Белом доме по-прежнему не согласны с действиями суда, касающимися ситуации в Афганистане и Палестине.

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