5 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили задержание 40 человек в Дубае за фотосессию в голом виде.

Светлана Рыбина, , 22:57 — REGNUM Фотосессия с обнажёнными молодыми девушками на балконе одной из высоток в Дубае, которая привела к задержанию 40 человек, породила множество комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 5 апреля в социальной сети Facebook.

Вид на Дубаи с Палм-Джумейра. ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мозгов точно нет. Надо уважать, знать законы и порядки любой другой страны. Последствия — реальный срок», — пишет Vera I.

Многие пользователи оказались в шоке от того, что кто-то додумался провести фотосессию с голыми женщинами на территории Арабских Эмиратов. Люди считают, что этот поступок говорит об определённом интеллектуальном уровне участников эротического мероприятия.

«Девицы не промах, явно по договоренности выползли напоказ, но не учли одного — в ОАЭ такой фокус не проходит! Их могут легко посадить или впаять огромные штрафы. С головой надо дружить и законы чужой страны уважать. Это же, как дважды два!» — считает Ирина О.

Некоторые комментаторы уверены, что ситуация выглядит крайне странно. Люди считают, что неправильно ехать в другую страну лишь для того, чтобы делать там то, что запрещено законодательством.

«Зачем приезжать в ту страну, законы который вы изначально не уважаете? Себя же и других подвергаете опасности за непослушание! Зачем?!» — обращается Натали Г.

Часть людей выразила своё безразличие к судьбе задержанных участников фотосессии. Пользователи уверены, что данные лица стали жертвой собственной глупости. Поэтому чувства сострадания к ним испытывать не стоит, убеждены граждане.

«Законно это было или нет, таким ни в одной стране заниматься не стоит. Ну, только если ты не занимаешься определённым видом профессии. Сочувствия поэтому к девушкам не испытываю», — написала Татьяна Ф.

Ряд граждан предположил, что голые девушки попали на фотосессию не случайно и приехали в Дубаи не только ради ярких кадров.

«Если бы там все они только съёмками занимались, но ведь, скорее всего, этим всё не ограничивается», — подозревает Евгений О.

Порка или арест: что грозит участникам «голой» фотосессии в Дубае «Порка или арест: что грозит участникам «голой» фотосессии в Дубае». 2021. ОАЭ https://www.m24.ru/​

Нашлись и те, кто уверен, что подобный поступок нашёл бы своё осуждение и в других странах, не только в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Факт, конечно, вопиющий. Но просто интересно, когда жители других стран ведут себя неподобающе в России, их тоже на Родине всей страной порицают?» — задаётся вопросом Инга Ш.

Напомним, 5 апреля стало известно о фотосессии с обнажёнными женщинами на балконе одной из высоток в Дубае, которая привела к задержанию 40 человек. По информации генконсульства России в Дубае и Северных Эмиратах, гражданок Российской Федерации среди задержанных девушек нет.