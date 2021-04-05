Москва, , 21:45 — REGNUM Правительство России понизило прогнозы по добыче нефти, газа и угля в стране в 2021—2022 годах, следует из опубликованного постановления.

Согласно документу, прогноз по добыче нефти в 2021 году снижен с прежних 560 млн до 517 млн тонн, в 2022 году — с 558 млн до 548 млн тонн.

Прогноз по добыче газа на 2021 год снижен с 750,1 млрд до 698 млрд кубометров, на 2022 год — с 758,1 млрд до 743,1 млрд кубометров.

Прогноз по добыче угля в 2021 году понижен с 455 млн до 390,7 млн тонн, в 2022 году — с 465 до 389,5 млн тонн.