Лондон, , 21:37 — REGNUM Правительство Великобритании рассчитывает с 17 мая разрешить гражданам страны возобновить туристические поездки за рубеж. Об этом сообщил на пресс-конференции 5 апреля премьер-министр страны Борис Джонсон.

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Он уточнил, что пока речь идёт о предварительных планах, а их реализация будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в мире.

«Мы не хотим, чтобы вирус был повторно завезён в нашу страну, а число заражений в других частях мира определённо растет. Нам необходимо учитывать это и быть реалистами», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня правительство Соединённого Королевства сообщило, что за минувшую неделю количество новых инфицированных в стране сократилось на 33,5%, а количество умерших от COVID-19 — на 44% по сравнению с предыдущей неделей.

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