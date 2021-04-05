Донецк, 5 апреля 2021, 21:30 — REGNUM Попытка украинских боевиков провести разведку минно-взрывных заграждений на границе с ДНР пресечена 5 апреля защитниками республики, сообщает Управление Народной милиции ДНР.
Уточняется, что ВСУ пытались подобраться к позициям защитников ДНР в районе населённого пункта Шумы.
«Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещённое Минскими договорённостями», — говорится в сообщении.
В донецком силовом ведомстве отметили, что украинские боевики, натолкнувшись на сопротивление, отступили к своим позициям.
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