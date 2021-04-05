Тюмень, , 21:30 — REGNUM В Тюмени сносят недострой у скваера Сибирских кошек, давно портящий внешний облик примечательного места областной столицы. Об этом сообщает портал 72.ru.

По словам прежнего хозяина недостроя, владельца ювелирной сети Игоря Ракши, в 2002—2005 годах были выделены два земельных участка для строительства общего объекта с возможностью размещения в нём помещений благотворительного фонда «Золотое детство» имени Юрия Гуляева. Ошибка в назначениях земельных участков и ужесточение строительного и земельного законодательства сделали дальнейшее строительство невозможным.

Общественники, опять же по словам Игоря Ракши, намереваются выйти к тюменским властям с инициативой, чтобы на месте снесённого здания появился памятник выдающемуся оперному певцу Юрию Гуляеву. Прежняя идея, разместить там фонтан, оказалась трудновыполнимой из-за технических сложностей.

Юрий Гуляев родился в Тюмени 9 сентября 1930 года. Окончил Уральскую государственную консерваторию. Работал в ведущих театрах СССР, в том числе и в Большом. Народный артист СССР. Первый исполнитель песен, вошедших в «золотую» коллекцию советского времени: «На безымянной высоте», «Орлята учатся летать», «Знаете, каким он парнем был», «Хотят ли русские войны», «Я люблю тебя, жизнь», «Журавли», «Прощайте, скалистые горы», «Русское поле», «Обнимая небо», «Усталая подлодка» и других. Скончался 23 апреля 1986 года за рулём собственного автомобиля, от сердечного приступа.