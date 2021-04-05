Казань, , 21:30 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, казанский «Ак Барс» принял на своем льду «Авангард» в рамках первого матча серии финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

В составе «Авангарда» голами отличились защитник Кирилл Готовец и форвард Клим Костин, реализовавший численное большинство.

Таким образом, «Авангард» выиграл второй матч серии подряд и укрепил свое преимущество в общем зачете — 2:0.

Следующий матч серии состоится 7 апреля на домашнем стадионе «Авангарда» в Балашихе.