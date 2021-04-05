Рим, , 21:28 — REGNUM С 7 апреля учащиеся средних школ Италии смогут вернуться к очному обучению, подтвердили в правительстве страны в понедельник, 5 апреля.

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Это касается в том числе «красных зон» (регионов с особо жесткими антикоронавирусными ограничениями). Ранее в таких регионах были открыты только детские сады и начальные школы. Теперь к очному обучению могут вернуться и учащиеся средних классов, которые по каким-либо причинам не могут учиться дистанционно.

В регионах, где действуют менее строгие ограничения, за парты смогут вернуться 50−75% учащихся средних школ.

По данным на 5 апреля, в Италии умерли 111 326 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 296 (днем ранее — на 326). Число подтвержденных носителей выросло на 10 680 (днем ранее — на 18 025). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 678 944 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 570 096 человек — на 1061 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 463 295 человек (за день этот показатель вырос на 18 тысяч), что составляет 5,75% населения Италии.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. Весной 2021 года удаленно занимаются почти все учащиеся средней и высшей школы.