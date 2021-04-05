Иерусалим, , 21:20 — REGNUM Большинством голосов в Кнессете израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заручиться не смог при выдвижении своей кандидатуры в премьер-министры на новый срок, передаёт 5 апреля Kan.

Отметим, что при этом за него отдали больше всего рекомендаций депутаты — из 120 человек его порекомендовали 52, но большинства (необходимого числа голосов) он не набрал. Рекомендации поступили президенту страны Реувену Ривлину.

На втором месте по количеству рекомендаций — лидер оппозиции Яир Лапид: его рекомендовали президенту 45 депутатов.

Напомним, 23 марта в Израиле состоялись выборы в Кнессет 24-го созыва. Выбраны представители 13 политических партий. Формировать правительство должен премьер-министр, кандидатуру которого в итоге утвердит президент: это должно произойти до 7 апреля.

Минимальное число голосов в Кнессете (большинство) составляет 61: ни Нетаньяху, ни, тем более, Лапид этого большинства не набрали.

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