Рим, , 21:17 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги совершит свой первый заграничный визит в этой должности в Ливию, сообщили в правительстве в понедельник, 5 апреля.

Визит премьера призван поддержать ливийское правительство национального единства, отмечают обозреватели национальных СМИ. Ранее, в марте 2021 года, Ливию посещал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Помимо внутриливийских тем, в ходе визита Драги будут обсуждаться и двусторонние отношения, в том числе в экономической сфере.