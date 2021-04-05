Рим, , 21:12 — REGNUM 76% граждан Италии провели Пасху и пасхальный понедельник в собственном доме с семьей, таковы данные исследования SWG, опубликованные 5 апреля.

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По традиции в пасхальный понедельник значительное число граждан отправлялись в краткие поездки, однако в 2021 году из-за введенных ограничений этот способ проведения выходного выбрали лишь 2% граждан.

По данным на 5 апреля, в Италии умерли 111 326 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 296 (днем ранее — на 326). Число подтвержденных носителей выросло на 10 680 (днем ранее — на 18 025). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 678 944 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 570 096 человек — на 1061 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 463 295 человек (за день этот показатель вырос на 18 тысяч), что составляет 5,75% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.