Нью-Йорк, США, , 06:59 — REGNUM Адвокат Барри Камис 5 апреля подал апелляционную жалобу на приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, который был приговорен к 23 годам тюрьмы Верховным судом американского штата Нью-Йорк. Об этом сообщает CNBC.

Вайнштейн проходил в качестве обвиняемого по делу о сексуальном насилии и домогательствах. Защита продюсера просила назначить ему минимальный срок, ссылаясь на его участие в благотворительности и на то, что он уже наказан обществом.

«Мы заполнили жалобу на 166 страниц, подчеркнув несколько серьезных упущений, которые были сделаны во время суда», — сообщил адвокат осужденного Барри Камис.

«Мы уверены, что судья сочтет указанные нами ошибки достаточно серьезным поводом для того, чтобы отменить приговор», — добавил Камис.

Напомним, громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся после публикации The New York Times в октябре 2017 года, в которой сразу несколько женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Сам Вайнштейн все выдвинутые против него обвинения отрицал. Кампания против него стала основой движения #MeToo, участницами которого стали жертвы сексуального насилия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании Вайнштейна судом присяжных в Нью-Йорке виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Кинопродюсер был задержан прямо в зале суда до вынесения ему приговора судьёй.