Нарьян-Мар, , 21:09 — REGNUM В Ненецком автономном округе вакцинацию от COVID-19 завершили 2 764 человека, в процессе вакцинации находятся ещё 1 407 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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С начала массовой вакцинации препарат «Спутник V» был доставлен в 30 населённых пунктов округа. На этой неделе партия вакцины будет отправлена в Индигу, Варнек, Каратайку, Красное, Кию и Шойну. На следующей неделе вакцину доставят в Ому, Тельвиску, Каратайку, Усть-Кару и Верхнюю Пешу.

По данным администрации, в НАО на лечении с COVID-19 находятся 22 человека. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 1091 человека.