Палермо, Италия, , 21:08 — REGNUM Самому пожилому гражданину Италии в понедельник, 5 апреля, сделали прививку от коронавируса.

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Антонио Туртуричи, 109-летний житель сицилийского городка Кальтабеллотта, получил первую дозу вакцины Moderna и чувствует себя, по словам врачей, вполне удовлетворительно.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-марте 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикуют также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 5 апреля, в Италии умерли 111 326 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 296 (днем ранее — на 326). Число подтвержденных носителей выросло на 10 680 (днем ранее — на 18 025). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 678 944 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 570 096 человек — на 1061 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 463 295 человек (за день этот показатель вырос на 18 тысяч), что составляет 5,75% населения Италии.