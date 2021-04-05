5 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили законопроект об ужесточении за повторное пьяное вождение в России.

Тимур Кондратьев, , 21:51 — REGNUM Законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трёх лет заключения, которое внесло в Госдуму правительство Российской Федерации, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Инспектор дорожно-патрульной службы Дарья Антонова © ИА REGNUM

"По-моему, это правильно! Столько людей гибнет из-за этих пьянчуг. Надо ужесточать!» — считает Аделина Б.

Многие пользователи одобрительно отнеслись к подобной инициативе. Они считают правильным, что пьяное вождение, по итогу, должно наказываться тюремным заключением. Тем не менее нашлись и те, кто выразил сомнение в том, что такое наказание является достаточным.

«Всё равно — это полумеры. Столько смертей, калек от пьяниц за рулем, и сколько горя в семьях. Да, попался раз, наказали, но всё равно садится за руль пьяным. Конфискация автомобиля и пожизненное лишение прав — может это остановит», — предполагает Татьяна К.

Часть комментаторов предположила, что у подобных инцидентов лишь одна проблема — сотрудники полиции не отбирают права навсегда после первого случая выявления. Если делать так, то многие сильно задумаются о том, стоит ли выпивать перед поездкой на автомобиле, считают граждане.

«Не очень понимаю, почему нельзя навсегда отобрать права? Ну, любишь выпить — езди на такси, в чём проблема?» — задаётся вопросом Татьяна А.

Некоторые люди оказались уверены, что если человек сел за руль пьяным один раз, то он обязательно сделает это и второй. Иначе бы, уверены граждане, он не совершил бы преступление в первый раз.

«Если за руль однажды сел пьяным, то будет и второй раз! Второго раза не должно быть, после первого случая пожизненное лишение права на вождение! Это будет справедливо!» — пишет Владимир Т.

Отдельные комментаторы предположили, что никакое ужесточение в данной ситуации не поможет, ведь никто ещё не отменял фактор коррупции, который обострится после того, как пьяный водитель окажется перед фактом потери своих прав навсегда.

«И что толку? Можно ли сотрудникам ГИБДД останавливать пьяных судей, прокуроров, депутатов, губернаторов и прочей шелупони помельче? А человека с абсолютной неприкосновенностью за любые преступления? Нет? Тогда эти законы работать не будут», — считает Василий Г.

Нашлись и те, кто отметил, что зачастую сотрудники ГИБДД останавливают граждан, которые передвигаются на транспортном средстве, даже не имея на это никаких прав. Пользователи считают, что законодателям необходимо проработать именно этот вопрос.

«Бесполезно. Любые ужесточения, штрафы, лишения не приведут ни к чему. Пьяными ездят даже те, у кого и прав-то нет! Либо уже с лишением прав гоняют. В тюрягу сажать не вариант. Остаётся одно — развивать социальную ответственность у граждан России», — поделился своим мнением Артём Л.

Напомним, 5 апреля на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности появилась информация о внесении правительством РФ в Госдуму законопроекта об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трёх лет заключения.