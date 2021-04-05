Бари, Италия, , 21:03 — REGNUM В итальянском регионе Пулья (Бари) 93% всех выявляемых случаев коронавируса относятся к его «британскому» штамму, сообщили в местной администрации в понедельник, 5 апреля.

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В ряде других регионов страны большинство выявляемых случаев коронавируса также относятся к «британскому» штамму, а в небольшом северном регионе Валь Д'Аоста показатель даже выше, чем в Пулье.

По данным на 5 апреля, в Италии умерли 111 326 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 296 (днем ранее — на 326). Число подтвержденных носителей выросло на 10 680 (днем ранее — на 18 025). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 678 944 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 570 096 человек — на 1061 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 463 295 человек (за день этот показатель вырос на 18 тысяч), что составляет 5,75% населения Италии.